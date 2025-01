Koniec reprezentacji Polski na PGE Narodowym! Poznaliśmy szczegóły. O taką kwotę spierał się PZPN z operatorem [NASZ NEWS]

Co ten Krzysztof Piątek wyprawia w Turcji! Tak polski snajper znów załatwił Galatasaray Stambuł, nie do wiary!

Reprezentacja Polski nie będzie grała na PGE Narodowym. Nowy dom polskiego futbolu

Od kilkunastu lat najważniejsze mecze reprezentacji Polski rozgrywane były na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jak poinformował w poniedziałek, 13 stycznia portal Meczyki.pl, Biało-czerwoni przeniosą się na nowy-stary stadion. Domem kadry Michała Probierza będzie Stadion Śląski w Chorzowie. Może to pozytywnie wpłynąć chociażby na atmosferę, która zawsze była bolączką w przypadku spotkań w stolicy.

W ostatnich miesiącach trwała przepychanka pomiędzy reprezentacją Polski i Polskim Związkiem Piłki Nożnej a zarządem PGE Narodowego. Kością niezgody była kwestia finansowa. Do tej pory związek miał płacić ponad milion złotych za spotkanie. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, stawka za kolejne mecze miałaby być 2,5 razy większa niż do tej pory.

Wszystko wskazuje na to, że mecze eliminacji mistrzostw świata rozgrywane będą wyłącznie na Śląsku. Według informacji Meczyki.pl, umowa została już podpisana, a ostatnią kwestią zostało ogłoszenie tego przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę. Kiedy może do tego dojść? Już we wtorek 14 stycznia podczas posiedzenia zarządu PZPN.

Małgorzata Bajer, Dyrektor ds. Komunikacji, Promocji i Marketingu, Rzecznik Prasowy PGE Narodowego w rozmowie z Eska.pl: W tym momencie mogę jedynie przekazać, że nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych informacji o zawieszeniu czy zakończeniu rozmów z PZPN-em. To wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat. Jeśli otrzymamy oficjalną informację, to wtedy się do niej odniesiemy.

Kiedy Polska gra mecze w 2025 roku?

Mecze reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata rozpoczną się w marcu. 21 marca Biało-czerwoni mają zmierzyć się z Litwą, a trzy dni później także u siebie zagrają z Maltą. Kolejne spotkania przed mundialem mają odbyć się 7 września (z Finlandią) i 14 listopada (z Hiszpanią lub Holandią).

