Krychowiak mógł grać w reprezentacji Polski dłużej? Dzwonił specjalnie w tej sprawie, szczegóły wychodzą na jaw!

Grzegorz Krychowiak postanowił wypowiedzieć się na temat swojej kariery w reprezentacji Polski. Mimo że pomocnik przez lata był ostokją drużyny narodowej i zagrał dla niej łącznie 100 razy, tak w rozmowie z "Łączy Nas Piłka" powiedział wprost, że miał pomysł na to, aby grć w reprezentacji jeszcze dłużej. Niestety, jego prośba nie przypadła do gustu żadnemu z selekcjonerów. Fakty wychodza na jaw!

Grzegorz Krychowiak mógł krać w drużynie narodowej dłużej? Wszystko wyjawił!

W rozmowie z Łączy Nas Piłka, Krychowiak przyznał, że miał pomysł na to, aby w drużynie narodowej sprawdzić się na pozycji obrońcy. Jak sam przekonuje, dzięki temu mógłby w kadrze grać dłużej. Niestety jednak, nie był w stanie do swojej wizji przekonać żadnego z selekcjonerów.

- To była moja wizja, bo w pewnym momencie zrozumiałem, że już nie jestem na odpowiednim poziomie, żeby grać jako defensywy pomocnik (...) Ale jakoś jak dzwoniłem do kolejnych selekcjonerów, chciałem to wdrożyć w życie, to nie wychodziło. Mimo to wydaje mi się, że żeby to robić, trzeba grać w klubie na tej pozycji - mówił Krychowiak.