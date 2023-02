Ksiądz Lewandowski i spółka mistrzami Europy! Wielki sukces polskich kapłanów, rewanż za Euro 2016

Fernando Santos wreszcie wybrał mieszkanie w Warszawie. Ma mieć blisko do siedziby PZPN

To były piętnaste takie mistrzostwa Europy w historii. Polacy zaczęli turniej w Timisoarze od remisu z Węgrami 0:0. Był to ich jedyny mecz, którego nie wygrali na rumuńskiej imprezie. Następnie rozbili Czarnogórę 8:0 i Austrię 6:1. W ćwierćfinale Polacy trafili na gospodarzy turnieju i odprawili ich z kwitkiem, bijąc aż 5:0. W półfinale opór naszym kapłanom postawili zawodnicy z Bośni i Hercegowiny. Gola na wagę awansu do finału dał Krzysztof Sosnowski z diecezji zamojsko – lubaczowskiej.

W finale Polacy wygrali z Portugalią, dzięki dwóm trafieniom Zbigniewa Wojtysaka (archidiecezja częstochowska), a trzecie trafienie dołożył Paweł Derylak (diecezja zamojsko – lubaczowska).

– Prowadziliśmy 3:1 i spokojnie kontrolowaliśmy to, co działo się na parkiecie. Portugalczycy w ostatniej sekundzie strzelili gola na 3:2. Wygraliśmy zasłużenie – powiedział Dariusz Meresiński, menedżer i kierownik drużyny cytowany przez portal Gol24.

Damian Stala z diecezji sandomierskiej został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Polscy kapłani obronili tytuł, który zdobyli dwa lata temu w Pradze.

Skład reprezentacja polskich księży, którzy sięgnęli po tytuł mistrza Europy:

Krzysztof Sosnowski - diecezja zamojsko - lubaczowska

Maciej Lewandowski - diecezja zamojsko - lubaczowska

Rafał Przezdziak - diecezja siedlecka

Zbigniew Wojtysek - archidiecezja częstochowska

Mateusz Graboń - diecezja świdnicka

Marcin Olszewski - diecezja sosnowiecka

Tomasz Winogrodzki - diecezja zamojsko - lubaczowska

Paweł Derylak - diecezja zamojsko - lubaczowska

Marek Mazurek - diecezja zamojsko - lubaczowska.