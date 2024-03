Kulesza zabrał głos w sprawie przyszłości Probierza! Zwolni go? Tajemnicza wypowiedź!

Cezary Kulesza postanowił udzielić wypowiedzi w sprawie sytuacji reprezentacji Polski. Szef Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie ze "sport.pl" został zapytany o to, czy w razie braku awansu Polaków do finałów mistrzostw Europy możliwe jest zwolnienie z funkcji szkoleniowca Michała Probierza. Słowa wypowiedziane przez sternika polskiego futbolu nie są jednoznaczne!

Cezary Kulesza szczerze! Czy zwolni Michała Probierza za brak awansu na EURO?

Mimo że kontrakt Probierza z Polskim Związkiem Piłki Nożnej obowiązuje do mistrzostw świata w 2026 roku, to w kontrakcie szkoleniowca znajdują się zapisy, które pozwalałyby rozwiązać umowę w związku z brakiem awansu do EURO, o czym pisaliśmy tutaj. Jak do rzeczy odnosi się sam Kulesza? Na chwilę obecną nie jest w stanie powiedzieć, co zrobi z tym faktem i na razie nie wygłasza żadnych deklaracji w sprawie.

- Nie będę składał żadnych deklaracji, skupiamy się wszyscy na arcyważnym meczu, który przed nami. Nie myślimy, co będzie później. - powiedział Cezary Kulesza w rozmowie ze "sport.pl".