Legenda podsumowała Macieja Rybusa. Zrobiło się naprawdę ostro, chce, żeby go "wywalić"!

Maciej Rybus nie ma dobrej prasy. Polski obrońca wziął udział w rosyjskim święcie "Dnia Zwycięstwa" i spotkała go za to zasłużona krytyka. Mocno na temat wystąpienia byłego gracza Legii wypowiedział się szachowy arcymistrz i jedna z twarzy rosyjskiej opozycji - Garri Kasparow. Legendarny szachista powiedział, że Polaka powinno się "wywalić" z wszelkich aktywności w jego ojczyźnie! Padły mocne słowa!

Garri Kasparow ostro o Rybusie. Nie zostawił na niej suchej nitki

Jak mówi Kasparow, nie powinno się lekceważyć takich gestów jak ten w wykonaniu Rybusa. Jak mówi Kasparow, były reprezentant w taki sposób poparł rządy Władimira Putina.

- Oczywiście, że tak. To wsparcie putinowskiego reżimu w pełnej okazałości. To coś niebywałego! To opowiedzenie się po stronie naszego wroga! Bo Putin jest naszym wrogiem. I proszę, nie lekceważmy wagi takich gestów. - mówi Kasparow w rozmowie z "WP. SportoweFakty".

Kasparow mówi, że to dobrze, że Rybus został wykreślony z reprezentacji Polski, ale apeluje, aby działania względem piłkarza były mocniejsze. Jak sam mówi, najlepiej by było, gdyby gracz Rubina Kazań został "wywalony" z innych aktywności.

- I dobrze. Powinniście go dodatkowo "wywalić" z wszelkich możliwych publicznych obecności. Bo to, co robi, to pełne moralne poparcie kryminalnego reżimu. To jest absolutnie nie do przyjęcia! - mówi szachowy arcymistrz.