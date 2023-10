i Autor: MAREK ZIELINSKI / SE / EAST NEWS / CYFRASPORT Jacek Gmoch, reprezentacja Polski

Nie przebierał w słowach

Legendarny polski trener przejechał się po reprezentacji Polski. Powiedział głośno to, co wszyscy myślą

Grzegorz Kuś 19:59

Reprezentacja Polski po objęciu przez Michała Probierza nie zdołała poprawić nastrojów. Zwycięstwo z Wyspami Owczymi to były tylko miłe złego początki, a kompromitujący remis z Mołdawią ponownie rozczarował miliony kibiców. Głos po ostatnim zgrupowaniu postanowił zabrać nawet Jacek Gmoch. Legendarny polski trener przejechał się po piłkarzach i powiedział głośno to, co wszyscy myślą.