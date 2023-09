Lewandowski nie ma pojęcia, kto jest kandydatem na selekcjonera. Te słowa poszły na żywo. Aż zaczął się śmiać

Cezary Kucharski o mocnym kandydacie na selekcjonera: Będzie mógł powiedzieć Lewandowskiemu, że on też strzelał Realowi Madryt

Jacek Krzynówek: To jest jedyny minus Marka Papszuna. Może mieć wpływ na decyzję Kuleszy

Robert Lewandowski ma za sobą dobry występ w Lidze Mistrzów. Polak strzelił jedną bramkę w wygranym meczu z mistrzami Belgii - Royal Antwerp. Tuż po zakończeniu spotkania, napastnik reprezentacji Polski został zapytany o to, na kogo postawiłby w roli sternika polskiej kadry. Lewandowski słysząc to, nie mógł ukryć śmiechu, ponieważ, jak się okazuje, on nawet nie wie, jakie są opcje!

Robert Lewandowski rozbawiony na pytanie o nowego selekcjonera. Nie wie nawet, jakie są opcje!

Jak stwierdził Robert Lewandowski w rozmowie z Polsat Sportem po zakończonym spotkaniu, nie wie, jakie są opcje na wybór selekcjonera i nie specjalnie śledził sprawę.

- Nawet nie wiem, jakie opcje są. Nie wiem czy trener został już wybrany, czy nie. Nigdy nie wypowiadałem się, nie konsultowałem tego z nikim. Ja się skupiam na rzeczach, jakie ode mnie są wymagane - powiedział wyraźnie rozbawiony piłkarz.

Jak powiedział Lewandowski, niezależnie kto zostanie selekcjonerem, będzie mógł liczyć na jego pomoc.

- Niezależnie, kto będzie selekcjonerem, z mojej strony będę próbował pomóc, jeśli będę mógł i to dla mnie jest najważniejsze, żeby reprezentacja przede wszystkim na tym zyskiwała - powiedział kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.