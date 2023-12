Lewandowski niebawem odejdzie z kadry?! Wymowne słowa członka reprezentacji. Coraz większa niepewność

Wielu piłkarzy w wieku Roberta Lewandowskiego nie decyduje się już na występy w reprezentacji i skupia się wyłącznie na grze dla klubów. Brak wyjazdów na zgrupowanie pozwala zaoszczędzić wiele sił i trudno się dziwić, że zawodnicy u schyłku swoich karier decydują się na taki krok. Dlatego pytania o przyszłość kapitana pojawiają się coraz częściej. Zwłaszcza, że występ biało-czerwonych na Euro 2024 nie jest pewny, a mundial w 2026 roku wydaje się w przypadku Lewandowskiego sprawą bardzo odległą.

Wielu fanów zastanawia się, czy jeśli Polacy nie zdołają przebrnąć baraży o mistrzostwa Europy, to czy wówczas Lewandowski odejdzie z reprezentacji. Zapytany o to został Sebastian Mila, asystent Michała Probierza. - Odkładamy ten moment. Oby Robert grał jak najdłużej, bo zawsze daje nam wiele emocji i dumy - powiedział trener w rozmowie z radiową Jedynką.

- Zawsze chcemy, by zdobywał mnóstwo bramek i zdobywał koronę króla strzelców, ale na samym końcu będziemy za nim tęsknić - dodał. - Nie boję się o Roberta. Doskonale go znam jako kolegę z drużyny, a także jako piłkarza. To jest najlepszy zawodnik w historii reprezentacji Polski. Na pewno będzie dobrze przygotowany do meczów barażowych, jest niesamowicie ważną postacią tej drużyny - ocenił Mila.