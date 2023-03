Lewandowski straci miejsce w kadrze? Kręcina nie ma wątpliwości, przedstawił najczarniejszy scenariusz

Zdzisław Kręcina postanowił przedstawić wyjątkowo niewiarygodny scenariusz w sprawie Roberta Lewandowskiego. Zdaniem byłego sekretarza generalnego PZPN, dalsza utrata formy przez napastnika Barcy może sprawić, że straci on miejsce w składzie drużyny narodowej i swojego klubu. Padły wyjątkowo mocne słowa.

Zdzisław Kręcina mocno o Lewandowskim. Podzielił się swoimi przemyśleniami

Kręcina nie jest zadowolony z ostatnich występów Lewandowskiego i zaznacza, że piłkarz mógł stać się nawet antybohaterem starcia z Albanią.

- Całe szczęście, że Świderski w sprytny sposób zdobył zwycięską bramkę. O ile on był bohaterem, to przed końcem antybohaterem mógł się stać kapitan. To po niefortunnym zagraniu Lewandowskiego Albańczycy byli o włos od wyrównania. To było wyszarpane zwycięstwo - powiedział Kręcina.

Jak twierdzi sam Kręcina, Lewandowski może utracić nawet miejsce w kadrze narodowej i w klubie.

- Widać, że przechodzi kryzys, przegrywa pojedynki, fizycznie jest cieniem samego siebie. I jeśli sobie z tym nie poradzi i nie odzyska dyspozycji, to może stracić miejsce w podstawowym składzie reprezentacji i Barcelony. Oczywiście nie życzę tego Robertowi, ale wiemy jak brutalna jest piłka - twierdzi były sekretarz generalny PZPN.