Losowanie Euro 2025 relacja na żywo. Na kogo trafią reprezentantki Polski? Ogromne emocje

Euro 2025 - grupy:

Losowanie grup na Euro 2025 Witamy w relacji na żywo z losowania grup na zbliżające się mistrzostwa Europy kobiet w Szwajcarii. Początek zaplanowano na godzinę 18:00. Zapraszamy!

Z kim reprezentacja Polski zagra na Euro 2025?

To były bardzo emocjonujące eliminacje, które zakończyły się dla reprezentantek Polski szczęśliwie. Podopieczne Niny Patalon wytrzymały presję i w dwustopniowych barażach pokonali najpierw Rumunię 2:1 oraz 4:1. Następnie okazały się lepsze od Austrii, pokonując rywalki dwukrotnie 1:0.

Po losowaniu grup na mistrzostwa Europy w Szwajcarii przyjdzie czas na przygotowania do tak prestiżowego turnieju. Dla “biało-czerwonych” będzie to debiut, a rozgrywki odbędą się od 2 do 25 lipca na ośmio stadionach: w Bazylei, Bernie, Genewie, Zurychu, Sankt Gallen, Lucernie, Sionie oraz Thun.

Losowanie grup odbędzie się w Lozannie, a Polki będą wybierane z czwartego koszyka i nie jest tajemnicą, że jadą one na imprezę w roli kopciuszka.

Podział na koszyki przed losowaniem Euro 2025 kobiet:

Koszyk 1: Hiszpania, Niemcy, Francja Koszyk 2: Włochy, Islandia, Dania, Anglia Koszyk 3: Holandia, Szwecja, Norwegia, Belgia Koszyk 4: Finlandia, Polska, Portugalia, Walia