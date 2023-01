Łukasz Piszczek wskazał następcę Czesława Michniewicza! Mocne argumenty byłego reprezentanta Polski

Przemysław Frankowski kipi energią. To on miał wpływ na przemianę polskiej gwiazdy Lens

Na mistrzostwach świata działo się wiele sytuacji, które będą wspominane przez bardzo długi czas. Dla reprezentacji Polski był ten turniej szczególny, wszystko przez fakt, że "Biało-Czerwoni" po 36 latach przebrnęli przez fazę grupową i znaleźli się w 1/8 finału. Wówczas podopieczni Czesława Michniewicza w pierwszym spotkaniu zremisowali z Meksykiem, następnie pokonali Arabie Saudyjską, w ostatniej potyczce aktualni mistrzowie świata - Argentyna nie dała najmniejszych szans drużynie z Robertem Lewandowskim na czele. W fazie pucharowej "Biało-Czerwoni" nie mieli łatwej przeprawy, ponieważ musieli zmierzyć się z Francją, niespodzianki nie było, a Polacy musieli się niestety pożegnać z turniejem.

Michniewicz nie mógł liczyć na przedłużenie umowy ze strony władz PZPN, mogło wpłynąć na to wiele czynników, które się wydarzyły wokoło reprezentacji. Jedno jest pewne Cezary Kulesza musi poszukać następcę dotychczasowego selekcjonera. W studiu Viaplay na temat nowego trenera "Biało-Czerwonych" wypowiedział się Łukasz Piszczek wskazując potencjalnego kandydata. - Mogę się wypowiedzieć kogo ja bym widział na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Przeczytałem ostatnio wywiad z Roberto Martinezem, który pokazał jak pracował w reprezentacji Belgii, że nie był tylko trenerem, ale również dyrektorem technicznym odpowiedzialnym za inne rzeczy m.in. było to związane z tym, że powstała w Belgii baza treningowa, która była tylko i wyłącznie dla reprezentacji seniorskiej, jak i młodzieżowych, czego w Polsce nie ma. Jeśli taki trener, który ma w takich rzeczach doświadczenie to myślę, że dla dobra polskiej piłki należałoby zatrudnić takiego selekcjonera - podsumował Piszczek.

Łukasz Piszczek wskazuje swojego idealnego kandydata na trenera reprezentacji Polski. "Dla polskiej piłki byłoby dobrze postarać się zatrudnić takiego trenera" pic.twitter.com/BL9024fZq3— Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) January 5, 2023

