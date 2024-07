Łzy lecą po poliku po słowach reprezentanta Polski. To już koniec, zwrócił się do fanów z poruszającymi słowami

Tymoteusz Puchacz ma za sobą dobry sezon. Zawodnik znalazł się w Kaiserslautern na wypożyczeniu z Unionu Berlin i trzeba przyznać, że ma bardzo dobrą kampanię w barwach "Czerwonych Diabłów". Nie dość, że były gracz Lecha zaczął w Niemczech grać i wystąpił nawet w finale Pucharu Niemiec, to jego dobra dyspozycja nie umknęła uwadze Michała Probierza, który powołał Puchacza na EURO 2024. Niestety, wszystko co dobre się kończy i piłkarz poinformował, że w następnym sezonie wróci do Berlina. Zamieścił poruszające słowa do fanów swojego już byłego zespołu.

Tymoteusz Puchacz żegna się z kibicami. Poruszające słowa reprezentanta Polski

Puchacz dobrze prezentował się w barwach Kaiserslautern, jednak jego wypożyczenie do 2. Bundesligi dobiegło końca. Zawodnik z klubem i jego fanami pożegnał się za pośrednictwem mediów społecznościowych zaznaczając, że gra dla "Czerwonych Diabłów" była dla niego wielką radością.

- Nie wiem, co powiedzieć, żebyście zrozumieli, jak bardzo jestem wdzięczny za Wasze wsparcie i czas, który mogłem spędzić w Betzenberg (przydomek Fasada Fritz Walter Stadion - red.). To był najlepszy rok w moim życiu! Nigdy was nie zapomnę- napisał reprezentant Polski na mediach społecznościowych, prezentując kilka zdjęć.