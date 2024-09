Łzy same płyną po tym, co Lewandowski powiedział o Szczęsnym. Wprost powiedział o złości, te słowa nie przejdą bez echa

Piłkarze reprezentacji Polski już za kilka dni rozpoczną zmagania w Lidze Narodów, a przed nimi niełatwe spotkania wyjazdowe do Szkocji oraz Chorwacji. Biało-czerwoni zameldowali się już w Warszawie, na kolejnym zgrupowaniu pod okiem Michała Probierza, przy okazji po raz pierwszy już bez Wojciecha Szczęsnego, który niedawno i niespodziewanie postanowił zakończyć sportową karierę. Tematu byłego już golkipera reprezentacji Polski nie mogło oczywiście zabraknąć również na konferencji prasowej, na której pojawili się Robert Lewandowski i selekcjoner Michał Probierz. Kapitan biało-czerwonych nie szczędził komplementów pod adresem Szczęsnego nie ukrywając również, że wiele łączyło ich nie tylko na boisku, ale również w relacjach prywatnych. Lewandowski jasno dał również do zrozumienia, że trudno było mu się pogodzić z decyzją, jaką podjął Wojciech.

- To jest z jednej strony smutna wiadomość, że nie tylko taki piłkarz, ale przede wszystkim osobowość odchodzi z reprezentacji. To jest smutny moment dla każdego piłkarza, który opuszcza tę reprezentację. Z drugiej strony myśl, że wielkie słowa uznania za to, czego dokonał, co zrobił i co wniósł do tej reprezentacji. Dla mnie osobiście to jest sytuacja bardzo prywatna - nie tylko przez to, ile z Wojtkiem przeżyliśmy, ale też jak dobrze prywatnie się znamy. - tłumaczył Robert Lewandowski komentując niespodziewane zakończenie kariery przez Szczęsnego.

- Ja byłem zły na tę decyzję, że mnie zostawia (śmiech) i wybrał inną drogę, ale oczywiście trzeba to uszanować i zdaję sobie sprawę z tego, jak on do wielu rzeczy podchodzi. Z perspektywy piłkarza reprezentacji Polski - ogromny szacunek. - dodał kapitan reprezentacji Polski.

Piłkarze reprezentacji Polski szybko muszą przystosować się do gry bez Wojciecha Szczęsnego w składzie. Już w czwartek 5 września rozegrają oni pierwszy mecz Ligi Narodów, przeciwko Szkocji, na wyjeździe. Trzy dni później - w niedzielę 8 września czeka ich kolejne wyjazdowe spotkanie, tym razem z piekielnie silną Chorwacją.