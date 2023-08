Mama Grzegorza Krychowiaka wyjawiła jego sekret z dzieciństwa. Robił to regularnie, wielu powie, że to obciach!

Bardzo mocna wypowiedź o Kamilu Gliku. Taki stosunek mieli do niego selekcjonerzy. Bolesna prawda

Grzegorz Krychowiak od jakiegoś czasu nie otrzymuje powołań na zgrupowania reprezentacji Polski. Od kiedy naszą drużynę narodową przejął Portugalczyk Fernando Santos, występujący na Bliskim Wschodzie pomocnik może skupić się wyłącznie na grze w klubie i rozkręcaniu kolejnych biznesów. Niektóre z nich związane są z modą, z którą „Krycha” kojarzony jest przede wszystkim oprócz gry w piłkę. Nie zawsze jednak skupiał się na wyznaczaniu trendów wśród dżentelmenów. Jako dziecko nie zapowiadał się na tak wysublimowanego mężczyznę, a o smaczkach z dzieciństwa w rozmowie z „Super Expressem” przed laty opowiedziała mama sportowca.

Przede wszystkim interesujący fragment dotyczy upodobań muzycznych młodego Grzegorza Krychowiaka. Dzisiaj słuchanie disco-polo jest dobre na weselach. Na co dzień w wielu kręgach uchodzi za niezbyt dobrze postrzegane, a już z pewnością nie wśród prawdziwych dżentelmenów. Okres dzieciństwa rządzi się swoimi prawami i wygląda na to, że Krychowiak wtedy niespecjalnie przykładał uwagę do takich konwenansów. Jego mama wyznała bowiem, że audycje disco-polo były jednymi z ulubionych syna.

Dziś już może nie każdy pamięta, ale kilkanaście, lub nawet kilkadziesiąt, lat temu Polacy tłumnie siadali przed telewizorami i czekali na liczne i uwielbiane audycje z muzyką do tańczenia i rytmicznego nucenia. - Zawsze w niedzielę mąż nagrywał na wideo program disco polo. Potem syn lubił sobie to oglądać. Podobnie jak bajki Disneya – powiedziała „Super Expressowi” mama Grzegorza Krychowiaka przed laty, zdradzając nieznany jeszcze wówczas prywatny sekret syna z dzieciństwa.