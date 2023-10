Adam Nawałka bezlitosny dla reprezentacji za nastawienie do meczu z Mołdawią. Wskazał piłkarza który zasłużył na większą szansę [ROZMOWA SE]

Marek Papszun po tym, jak postanowił zakończyć swoją przygodę w Rakowie Częstochowa po zdobyciu mistrzostwa Polski dalej pozostaje bez zatrudnienia. Trener bliski był objęcia reprezentacji Polski, jednak ostatecznie Cezary Kulesza postanowił powierzyć to stanowisko Michałowi Probierzowi, co nie oznacza jednak, że Marek Papszun nie przyciąga uwagi z innych krajów. Były trener Rakowa został wskazany przez czeskiego dziennikarza Jiriego Fejgla jako świetny kandydat do objęcia reprezentacji Czech, jednak trener Papszun szybko ogłosił w rozmowie z portalem "isport.blesk.cz", że takiego tematu niestety nie ma.

Marek Papszun odniósł się do plotek na swój temat! Skomentował pomysł objęcia reprezentacji Czech

Sam zainteresowany miał okazję odnieść się do doniesień medialnych z jego udziałem i o ile wyraźnie dał do zrozumienia, że mocno zastanowiłby się nad ofertą od takiej federacji jak Czeska, to jednak obecnie nie odbyły się żadne rozmowy, a i nawet kontaktu ze strony naszych południowych sąsiadów próżno szukać.

Marek Papszun dobitnie po plotkach na jego temat! Niedoszły selekcjoner reprezentacji Polski zabrał głos

- To trudne pytanie. Jestem nim zaskoczony. Nie mogę dziś nic powiedzieć, bo taki temat w ogóle się nie pojawił. Należy jednak rozważyć każdą taką ofertę. Obecnie nie mam kontraktu, śledzę co się dzieje, jednak taki temat nie jest obecnie rozważany, więc samo pytanie jest bezpodstawne - wyznał Marek Papszun rozmawiając z czeskimi mediami.

