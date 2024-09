Mateusz Borek mocno o powołaniach Probierza. Wskazał wielkiego nieobecnego, "byłby numerem jeden w reprezentacji Niemiec"

Jan Tomaszewski o powrocie Szczęsnego do reprezentacji Polski. „Probierz chciał zrobić konkurs Eurowizji”

Michał Probierz poszedł na Maksa przy powołaniach! To największe sensacje w reprezentacji Polski

Wojciech Szczęsny miał podjąć decyzję w sprawie powrotu do reprezentacji. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości, ta chwila przejdzie do historii!

Reprezentacja Polski już w październiku rozegra dwa mecze w ramach Ligi Narodów. W ramach kadry powołanej na mecze z Portugalią i Chorwacją w bramce zobaczymy Łukasza Skorupskiego, Marcina Bułkę, Bartłomieja Drągowskiego i Bartosza Mrozka. Brak więc Kamila Grabary z Wolfsburga, który radzi sobie świetnie w meczach Bundesligi. Mateusz Borek powiedział wprost, co sądzi o tej decyzji Michała Probierza i nie ukrywa, że jego zdaniem golkiper "Wilków" byłby teraz nawet łakomym kąskiem dla reprezentacji Niemiec, która musi sobie radzić bez kontuzjowanego Marca Andre ter Stegena.

Reprezentacja Polski w Lidze Narodów bez Grabary. Mateusz Borek komentuje

Jak powiedział Borek w rozmowie z "Kanałem Sportowym", jego zdaniem Grabara może nie pasować trenerowi bramkarzy reprezentacji Polski.

- Myślę, że Kamil Grabara nie będzie zabierał głosu, bo ewidentnie widać, że ten bramkarz nie pasuje trenerowi Dawidziukowi [trener bramkarzy w sztabie reprezentacji Polski - przy. red.]. Nie uważam, że Kamila Grabary nie ma w trójce najlepszych polskich bramkarzy. Wydaje mi się, że on w niej jest - powiedział Borek w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

- Bardzo cenię Łukasza Skorupskiego, bardzo cenię Marcina Bułka, mam szacunek do Bartka Drągowskiego za to, jak wywalczył sobie miejsce w Panathinaikosie. Zdaję sobie sprawę, kim jest Mrozek dla Lecha Poznań (...) Myślę, że biorąc pod uwagę dyspozycję Kamila Grabary... Powiem może coś przedziwnego, niepopularnego. Myślę, że gdyby dzisiaj Grabara miał niemiecki paszport, byłby numerem jeden w reprezentacji Niemiec, bo przy kontuzji Ter Stegena i zakończeniu kariery przez Neuera, to myślę, że Nagelsmann mógłby wybrać Grabarę, a nie Baumanna, Trapa czy Leno jako pierwszego bramkarza reprezentacji Niemiec - mówi komentator sportowy.