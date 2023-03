Mateusz Borek przestał się gryźć w język. Otwarcie zaatakował Michniewicza, dziennikarz nie miał skrupułów dla byłego selekcjonera

Już w piątek (24 marca) reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz pod wodzą Fernando Santosa. W poniedziałek rozpoczęło się powitalne zgrupowanie Portugalczyka, co stanowi też idealny moment do rozliczenia się z przeszłością. Ostatni raz polscy piłkarze przebywali ze sobą podczas mistrzostw świata, więc nic dziwnego, że tuż przed kolejnym zgrupowaniem kadry powrócił temat afery premiowej. W dużej mierze to ten skandal doprowadził do rozstania z Czesławem Michniewiczem, a kilka miesięcy później na jaw wyszły nowe fakty. Nowe światło na aferę rzucił Łukasz Skorupski, którego wywiad dla "Przeglądu Sportowego" sprawił, że temat premii za wyjście z grupy na zeszłorocznym mundialu wrócił jak bumerang.

Mateusz Borek otwarcie skrytykował Czesława Michniewicza. Nie gryzł się w język

- Wychodzimy z grupy i zamiast się cieszyć, nagle zaczęliśmy kłócić się o tę premię. Ci mają mieć tyle, inni tyle. Ale to tak się kłóciliśmy, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami - powiedział bramkarz reprezentacji Polski. Jego słowa mocno wziął do siebie m.in. Mateusz Borek, który wcześniej był raczej stonowany jeżeli chodzi o krytykę Michniewicza. Po wypowiedzi Skorupskiego zmieniło się to w mgnieniu oka.

- Jestem zażenowany. To wszystko, co mówił nam Czesław Michniewicz, że pięć minut rozmawiano o premiach, to na bazie tego wywiadu okazało się, że to fotomontaż i "pic na wodę" - stwierdził komentator TVP Sport na antenie Kanału Sportowego. - Okazuje się, że była poważna dyskusja, a nawet kłótnia, że piłkarze zaczęli się między sobą liczyć. Łukasz Skorupski bardzo analitycznie to nam wszystko przekazał - dodał popularny dziennikarz. Era Michniewicza zakończyła się jednak wraz z końcem 2022 r., a przed Biało-Czerwonymi nowe otwarcie pod wodzą Santosa:

