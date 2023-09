Mateusz Borek zaapelował do Fernando Santosa. Chodzi o jednego piłkarza, Portugalczyk musi to zrobić

Mateusz Borek postanowił powiedzieć o sprawie Damiana Szymańskiego. Pomocnik AEK Ateny w trakcie poprzedniego zgrupowania kadry wypadł bardzo blado w meczu z Mołdawią i nie przekonał do siebie kibiców. W jego obronie stanął Borek, który stwierdził jasno, że selekcjoner powinien obdarzyć piłkarza zaufaniem i dać mu kolejne szansy.

Mateusz Borek apeluje do Fernando Santosa. Chodzi o Szymańskiego

- Natomiast wydaje mi się, że w procesie zaufania poszczególnym zawodnikom, budowania pewnej struktury drużyny, no musi piłkarz dostać trzy mecze zaufania. Ja powiem szczerze: mi się Damian Szymański z Mołdawią nie podobał. Zwalniał grę, popełniał proste błędy techniczne (...) drugiej strony mówimy o tym, że zawodnik nawet jak przegrał awans do Champions League, to w rywalizacji sześciu środkowych pomocników w AEK-u, nie dość, że jest podstawowym zawodnikiem, to jeszcze kapitanem. I będzie grał całą jesień w Lidze Europy w fazie grupowej. Będzie miał to przetarcie w normalnej, poważnej europejskiej piłce w pucharach - mówił Borek

Borek w zwiążku z tym zaapelował do Santosa, aby ten dawał Szymańskiemu więcej szans w kadrze narodowej.

- Jeśli my po każdym meczu będziemy zmieniać zawodnika, to my niczego nie zbudujemy. Bo jeśli Santos pojechał, obejrzał, porozmawiał, ma słabość do piłki greckiej i sobie wymyślił: tak, u mnie nr 6 będzie Damian Szymański, bo jest bardziej mobilny, bo może szybciej potrafi grać piłką od tych, których oglądałem sobie, gdy reprezentację prowadził np. Czesław Michniewicz (...) No musisz mu dać 3-4 mecze zaufania. Nie możesz zrobić tak, że przegrałeś jeden mecz z Mołdawią, on wypadł słabiej niż się spodziewałeś i dzisiaj ława. To znowu jest chłopak 50% w dół. Albo mam do niego przekonanie i na niego stawiam, albo on nigdy się w tej reprezentacji nie odnajdzie. Mówimy o facecie co ma 28 lat. To są decyzje trenera, po to zatrudniliśmy Santosa, by mieć trenera, który ma oko do selekcji - powiedział Borek