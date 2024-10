Matty Cash nagle zaczął mówić o Dodzie. Złapaliśmy się za głowę, tak Królowa reaguje na słowa reprezentanta Polski!

Matty Cash usłyszał to pytanie i bez wahania wskazał na Dodę!

Matty Cash trafił do reprezentacji Polski jeszcze za czasów Paulo Sousy, ale nie okazał się takim wzmocnieniem, jakiego można było oczekiwać od zawodnika grającego regularnie w Aston Villi. Choć Cash wciąż utrzymuje miejsce w składzie drużyny z Birmingham, a ta prezentuje się bardzo dobrze w Premier Leauge i Lidze Mistrzów, to jednak Cash nie znajduje uznania w oczach Michała Probierza, który nie powołał go zarówna na Euro 2024, jak i na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami Ligi Narodów z Portugalią i Chorwacją (przed wrześniowym zgrupowaniem Cash był kontuzjowany). Jednym z zarzutów przeciwko obecności Matty'ego Casha w reprezentacji Polski jest jego brak znajomości języka polskiego, na naukę którego miał dużo czasu. Był to też jeden z wątków jego rozmowy z Mateuszem Borkiem, ale w wywiadzie znalazło się miejsce nie tylko na sprawy sportowe, ale też prywatne. I w trakcie dyskusji na temat polskiej muzyki Cash nieoczekiwanie wspomniał o Dodzie.

Doda usłyszała, co powiedział o niej Cash. Musiała zareagować

Matty Cash podczas rozmowy z Mateuszem Borkiem wyznał, że w nauce polskiego być może pomogłaby mu... polska dziewczyna. Ale wątek naszego kraju pojawił się także w innym miejscu. 27-latek został zapytany o to, jaki jest jego ulubiony polski artysta muzyczny i bez wahania wskazał on właśnie na Dodę! – Doda. Doda jest dobra. (...) Lubię Dodę. Doda jest najlepsza w Polsce – powiedział Matty Cash w wywiadzie dla Kanału Sportowego.

Okazuje się, że słowa te dotarły do uszu polskiej wokalistki. Doda najwyraźniej doceniła miłe słowa reprezentanta Polski, ponieważ udostępniła fragment z jego wypowiedzią na swój temat na swoim profilu na Isntagramie w swoich Insta Stories, jednak szerzej tego nie skomentowała. Przypomnijmy, że w przeszłości Dorota Rabczewska miała sporo wspólnego z polską piłką, ponieważ była żoną Radosława Majdana. Para spotykała się od 2003 roku, w 2005 roku wzięła ślub, jednak już na początku 2008 r. Doda i Majdan rozwiedli się.