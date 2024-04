Mecze Polaków na Euro za darmo na YouTube?! Influencer wykupił prawa telewizyjne, tego jeszcze nie było

Casimiro prowadzi kanał CazeTV, który subskrybuje już ponad 12 mln użytkowników. Do tej pory można było zobaczyć na jego kanale wiele materiałów, głównie skróty meczów - nawet Bundesligi. Kanał transmituje też wiele meczów z udziałem młodzieżowych brazylijskich drużyn.

Brazylijskie media poinformowały, że Casimiro podpisał umowę z potalem Samsung TV Plus. To otworzyło mu furtkę do transmitowania rozgrywek Ligi Europy i Ligi Konferencji. Kanał już szykuje się do zbliżających się mistrzostw Europy. W CazeTV widzowie będa mogli zobaczyć az 25 spotkań Euro 2024 (na wyłączność). Youtubowy kanał pokaże również finał, równolegle z brazylijską telewizją Globo. Zgodnie z umową z UEFA, relacje z imprezy składającej się z 51 meczów zostaną równo podzielone właśnie pomiędzy Globo (który jest obecnym posiadaczem praw) i CazéTV. Jak informują brazylijskie media: Globo wyemituje pięć spotkań w swojej głównej niekodowanej sieci Globo, a wszystkie 26 meczów zostanie pokaże na płatnym kanale telewizyjnym SportTV.

Okazuje się, że to nie wszystko, bowiem Casimiro pokaże również... igrzyska olimpijskie.

