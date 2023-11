Michał Probierz bez ogródek o Robercie Lewandowskim! Nie owijał w bawełnę, jasne stanowisko selekcjonera

Rok 2023 reprezentacja Polski zakończyła zdecydowanie nie tak, jak życzyliby sobie tego kibice oraz sami piłkarze biało-czerwonych. Brak awansu na Euro 2024 bezpośrednio z grupy eliminacyjnej oraz stosunkowo słaby występ w towarzyskim meczu z Łotwą sprawił, że podopieczni selekcjonera Michała Probierza nieustannie są krytykowi przez fanów, szczególnie Robert Lewandowski. Po zakończeniu listopadowego zgrupowania, Michał Probierz miał okazję odnieść się do wielu zarzutów kierowanych w stronę jego reprezentacji i m.in. stanął w obronie Roberta Lewandowskiego.

Podczas rozmów z dziennikarzami, selekcjoner często bardzo szczerze mówi to, co myśli o swoich podopiecznych i ich grze. Nie inaczej było tym razem, kiedy podczas spotkania z Tomaszem Włodarczykiem z portalu "meczyki.pl" odniósł się do krytyki Roberta Lewandowskiego i skomentował pomysł odsunięcia go od reprezentacji.

- To jest jeden z najlepszych napastników na świecie. Nie mam takiego pomysłu, by odstawić go od składu. Pomaga bardzo dużo młodym zawodnikom i to widać na treningach, na których bardzo dobrze się prezentuje. I w meczach jest to samo. - stwierdził selekcjoner reprezentacji Polski odnosząc się do fali krytyki, która pojawiła się pod adresem "Lewego" jasno dając do zrozumienia, że piłkarz Barcelony pozostanie ważną częścią jego kadry.