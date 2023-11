i Autor: Cyfra Sport Michał Probierz

Wygrana z Łotwą, a co w barażach?

Michał Probierz wyznał, co go najbardziej boli w grze kadry. Na to zwrócił uwagę selekcjoner

Wprawdzie reprezentacja Polski pokonała 2:0 Łotwę w meczu towarzyskim, ale trudno mówić po tym występie o hurraoptymizmie przed walką w barażach. Trener Michał Probierz wyznał, co go boli najbardziej w grze drużyny narodowej. Zwrócił uwagę na momenty, które w jego ocenie zostały przespane przez polskich piłkarzy.