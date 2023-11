Robert Lewandowski o roli w reprezentacji Polski. Kapitan podsumował rok, ocenił szanse kadry w barażach

- Jak wypadła reprezentacja Polski w meczu z Łotwą?

Robert Lewandowski: - Stworzyliśmy wiele sytuacji, zdobyliśmy dwie bramki, choć przydałoby się może jeszcze jedną lub dwie. Ale wszystko krok po kroku. Zadanie wykonane. Widać było od pierwszych minut, że mocno zaatakowaliśmy. Strzeliliśmy gola, stworzyliśmy kilka sytuacji. Potem był minimalny przestój, ale dochodziliśmy do pola karnego. Druga bramka pozwoliła nam kontrolować spotkanie. Choć może jeszcze zabrakło jednej czy dwóch bramek.

- Bardzo dobrze zaprezentował się Nikola Zalewski. Czy to zawodnik, który może panu pomóc, żeby liczby w reprezentacji Polski były jeszcze lepsze?

- Na pewno, tak jak każdy inny gracz, jako reprezentacja. W pierwszej sytuacji ja zagrałem do niego, ale bramkarz super obronił. Jeszcze w przerwie o tym rozmawialiśmy, że w takich sytuacjach lepiej dać na długi słupek, między linią obrony na wyprzedzenie. W drugiej połowie Nicola zagrał super piłkę. To są takie sytuacje meczowe, które dają szanse na strzelenie gola. Dalej próbowaliśmy. Byliśmy bardziej otwarci, więc Łotysze mieli więcej miejsca. Zabrakło postawienia kropki nad i, aby w tych końcowych minutach zdobyć trzecią bramkę.

- Zdziwiłeś się pan, że Stadion Narodowy w spotkaniu z Łotwą świecił pustkami?

- Nie zdziwiłem się, bo zdawaliśmy się po jakich eliminacjach jesteśmy. a do tego graliśmy mecz towarzyski. Takie spotkania też się zdarzają. Powiem szczerze, że nie było czuć pustek. Było dużo młodzieży. Dla nas jest fajnie zagrać dla takich młodych osób. Było słychać, że na trybunach było dużo dzieciaków i młodzieży. Dla nich to też jest przeżycie przyjść na mecz, zobaczyć bramki i wygraną. Z mojej perspektywy dla takich osób był to fajny wieczór.

- Jak ocenia pan cały 20023 rok w wykonaniu reprezentacji Polski?

- Szczerze, to nie ma już co oceniać. Trzeba się skupić na tym 20224 roku. Nie żyć przeszłością, lecz patrzeć w przyszłość i na play off. Mam nadzieję, że ten drugi mecz zagramy u siebie. Jest nadzieja, że ten przyszły rok może być zupełnie inny niż ten 2023, że w tych meczach pokażemy przede wszystkim na co nas stać i wygramy je.

- W takim razie jakie szanse daje pan kadrze w barażach? Rywale są do przejścia i Polska zagra na EURO?

- Na pewno jest to przejścia. Trzy-cztery miesiące przerwy może się okazać, że nawet jeśli ktoś dobrze grał, to nagle straci gdzieś formę. I odwrotnie. Wierzę w to, że u nas będzie w tę drugą stronę. Staram się cieszyć każdą minutą spędzoną na boisku, cieszyć się grą. Doceniam to, gdzie to jestem. Zdaje sobie sprawę z tego, że moja rola zmienia się na boisku jak i poza nim. Wierzę w to, że ten nowy rok, szczególnie w marcu, będzie dla nas szczęśliwy.

Wygrana Polski w ostatnim meczu w tym roku. Miało być ŁOTWO i przyjemnie, a było...

