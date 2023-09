probierz na trybunach Legii

Michał Probierz błyskawicznie zabrał się do pracy! Nowy selekcjoner reprezentacji Polski nie mógł opuścić meczu Legia - Aston Villa

Waldemar Kowalski 20:18

Dopiero co Michał Probierz zastąpił Fernando Santosa i objął reprezentację Polski, a już nowy selekcjoner miał okazję do działania. Podczas 1. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy Legia Warszawa podejmował na własnym stadionie Aston Villę i Michał Probierz nie mógł opuścić tego spotkania. Nowy selekcjoner biało-czerwonych przyglądał się nie tylko piłkarzom Legii, ale obserwował również grającego dla "The Villans" Matty'ego Casha.