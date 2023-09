Legia - Aston Villa RELACJA NA ŻYWO LKE: Legia Warszawa - Aston Villa live online relacja Legia - Aston Villa dzisiaj 21.09.2023 Legia Warszawa - Aston Villa na żywo Legia - Aston Villa WYNIK na żywo, SKŁADY

Oto wyniki losowania grup Ligi Konferencji Europy. Legia trafiła na faworyta rozgrywek, czy to grupa śmierci?

Legia Warszawa - Aston Villa 0:0 (0:0)

Na żywo Legia - Aston Villa Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu 1. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy Legia - Aston Villa. Początek spotkania o godzinie 18:45. Zapraszamy!

Kibice polskiej piłki czekali na ten dzień już od dawna. Dziś zarówno Raków Częstochowa, jak i Legia Warszawa zaczynają swoją przygodę z europejskimi pucharami. Mistrzowie Polski w Lidze Europy mierzyć się będą z włoską Atalantą, natomiast Legia Warszawa mierzyć się będzie przed własną publicznością z Aston Villą i piłkarze w stolicy Polski doskonale wiedzą, że nie będzie to łatwe spotkanie. Siódma ekipa poprzedniego sezonu Premier League w ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy ograła w dwumeczu szkocki Hibernian aż 8:0. W obecnym sezonie Premier League "The Villans" wygrali natomiast trzy z pięciu meczów, strzelając w tym czasie aż 11 bramek. Blok defensywny Legii musi się więc mieć na baczności. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Legia - Aston Villa. Początek o godzinie 18:45.