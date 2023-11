Michał Probierz przypomni sobie o tym kadrowiczu? "To on budował jego pewność siebie"

Tak wyglądało prawdziwe oblicze Fernando Santosa. Polski piłkarz wyjawił brutalną prawdę, to jest nie do pomyślenia

Dostanie szansę w kadrze?

To dla niego pierwszy sezon w Turcji. Długo nie mógł się odnaleźć w nowym otoczeniu, ale ostatnio jest coraz lepiej pod względem skuteczności. W trzech meczach strzelił trzy gole. Jeśli dalej będzie mu szło tak dobrze, to być może przychylnie spojrzy na niego trener Michał Probierz i powoła do kadry na marcowe zgrupowanie, gdy będziemy walczyć o awans do finałów EURO 2024.

Piątek jest niekonwencjonalny

Były trener kadrowicz Andrzej Bolisęga, który prowadził go przed laty w Lechii Dzierżoniów, jest pełen optymizmu. - Jestem przekonany, że powołanie do kadry przyjdzie - powiedział nam w niedawnej rozmowie. - Jest jednak warunek: Krzysiek musi potwierdzić zwyżkę formy kolejnymi golami. Każdy trener chciałby mieć takiego piłkarza jak Piątek. On jest niekonwencjonalny. W kadrze dał się poznać jako niebezpieczny i skuteczny napastnik, co potwierdzał strzelanymi golami po wejściach z ławki. Na pewno selekcjoner będzie chciał na niego postawić. Pewnie także ucieszył się z tego, że jego były podopieczny w końcu się przebudził - stwierdził i dodał: - To pod jego kierunkiem w Cracovii eksplodował jego talent. Krzysiek zawsze podkreślał, że to trener Probierz dał mu moc. Budował jego pewność siebie, budował jako piłkarza - przypomniał.

