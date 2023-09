MEMY

Michał Probierz selekcjonerem MEMY! "Polski Guardiola" następcą Fernando Santosa, tak internet zareagował na wybór rywala Marka Papszuna

Waldemar Kowalski 10:31

Już od kilku dni kibice reprezentacji Polski z niecierpliwością czekali na ogłoszenie, kto zostanie nowym trenerem biało-czerwonych i zajmie miejsce zwolnionego niedawno Fernando Santosa. Ostatecznie prezes PZPN Cezary Kulesza postawił na Michała Probierza, co oczywiście wywołało lawinę porównać jego wyglądu do Pepa Guardioli. To jednak zaledwie część memów.