Michał Probierz szykuje zaskakujące powołanie do reprezentacji! O wszystkim się wygadał, podał konkretne nazwisko!

Będziemy świadkami nowego nazwiska w reprezentacji Polski? Michał Probierz postanowił porozmawiać z portalem "Łączy Nas Piłka", gdzie przyznał, że myśli w kontekście reprezentacji o nowym piłkarzu, który do tej pory występował w lidze tureckiej. Czy Probierz zdecyduje się na ten krok?

Michał Probierz myśli o nowym piłkarzu! Do wszystkiego się przyznał!

Jak przyznał Michał Probierz w rozmowie z "Łączy Nas Piłka", myśli on o powołaniu byłego gracza Lechii Gdańsk, a obecnie Antalayasporu - Jakubem Kałuzińskim. Polak wywalczył sobie miejsce w składzie klubu, co w oczach Probierza daje mu szanse na to, aby zaistnieć w kadrze. Innym argumentem do powołania ma być znajomość obu panów, którzy spotkali się już w młodzieżówce prowadzonejk przez Probierza.

- Spotkałem się z Adamem Buksą oraz Jakubem Kałuzińskim, zjedliśmy śniadanie i porozmawialiśmy. Pierwszy z nich regularnie zdobywa bramki, a drugi wywalczył miejsce w składzie i również jest kandydatem do gry w kadrze. W szczególności, że Kubę znam z reprezentacji młodzieżowej - mówi Michał Probierz.