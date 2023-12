Michał Probierz został zapytany, co chce pod choinkę. Odpowiedź mogła być tylko jedna, wskazał to bez wahania

Maciej Rybus pławi się z Rosjanką w luksusach. Żona Polaka nie bała się pokazać takich zdjęć. Cena za hotel to jest kosmos!

Michał Probierz przejął reprezentację Polski w bardzo trudnym momencie. I choć po meczu z Wyspami Owczymi wszystko mieliśmy w naszych rękach, to w meczu z Mołdawią, już pod wodzą Probierza, znów się skompromitowaliśmy i zremisowaliśmy na własnym stadionie. Ostatecznie z „polskiej” grupy eliminacyjnej wyszła Albania oraz Czechy, a Polacy będą walczyli o prawo gry na mistrzostwach Europy w dwuetapowych barażach, w których zmierzymy się u siebie z Estonią, a jeśli wygramy, to później zagramy na wyjeździe z wygranym pary Walia – Finlandia. Tematu barażów nie mogło zabraknąć w wywiadzie Michała Probierza udzielonego „Faktowi”.

Nie ma żadnych wątpliwości, że dla Michała Probierza najważniejszym celem jest obecnie awans na EURO 2024, o który z pewnością łatwo nie będzie. W rozmowie z „Faktem” 51-latek przyznał, że awans na mistrzostwa Europy byłby dobrym prezentem pod choinkę. – Bilety na Euro to dobry prezent. Ale wiem, że awans można wywalczyć tylko ciężką pracą. Mamy czas, by to zrobić. Mamy dobrych piłkarzy i sztab ludzi gotowych na trudne wyzwania – podkreślił selekcjoner.

Z okazji zbliżających się świąt, selekcjoner złożył także życzenia fanom reprezentacji. – Życzę sobie oraz kibicom zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz tego, żeby nowy rok był spokojniejszy i żeby wszystko dobrze się układało. A sportowo, żeby wszyscy byli zadowoleni z tej naszej reprezentacji – powiedział Michał Probierz.