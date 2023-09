Michał Żewłakow ma swojego faworyta na selekcjonera reprezentacji. "Nie chcę abnegatów i zamordystów"

Wybór nowego selekcjonera reprezentacji Polski budzi ogromne emocje wśród kibiców, ale też wśród piłkarskich ekspertów. O opinię na temat trenera kadry zapytaliśmy Michała Żewłakowa, byłego obrońcę reprezentacji Polski. Żewłakow bez wahania wskazał na Jana Urbana, który - jego zdaniem - byłby najlepszą osobą do zarządzania zespołem narodowym.

- Dla mnie najlepszy były Jan Urban. To trener, który pracował trochę w Ekstraklasie, potrafi pracować i z młodymi, i z dorosłymi. Co ważne, był świetnym piłkarzem i reprezentantem Polski. Grał w europejskich pucharach, grał w klubie, gdzie jest wielka presja. Jego znam najbardziej osobiście, to świetny człowiek. Doceniam jego podejście do piłkarzy, sposób bycia, zewnętrzną aparycję. To jest najbardziej potrzebne do zarządzania zespołem. Nie chciałbym abnegatów i zamordystów, trzeba z każdym umieć porozmawiać - powiedział nam Michał Żewłakow.

