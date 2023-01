Miliony zobaczyły, co Wojciech Szczęsny przygotował dla Mariny na Sylwestrze w TVP! Jest kozakiem nie tylko na boisku

Takiego romantyka ze świecą szukać. Wojciech Szczęsny kolejny raz udowodnił, na czym polega wielka i prawdziwa miłość. Polski bramkarz musiał wracać do Włoch, by odbyć tam trening z ekipą Juventusu. Z Turynu szybko przyleciał do rodzimego kraju, by spędzić wyjątkowe chwile ze swoją ukochaną. Jak informowaliśmy w „Super Expressie”, Szczęsny przyleciał do Polski tuż przed Sylwestrem w TVP, na którym występowała jego ukochana. W Zakopanem wykonywała utwór „This is the moment”, który był polskim hymnem na piłkarskie mistrzostwa świata.

Sylwester Marzeń w TVP: Szczęsny zaskoczył Marinę

Wojciech Szczęsny nagle wszedł na scenę, ewidentnie zaskakując swoją ukochaną. Marina była zaskoczona, bo nie spodziewała się, że jej mąż pojawi się przed milionami widzów z wielkim bukietem czerwonych róż. Dla tej miny miłości jego życia z pewnością było warto.

Para po chwili opuściła scenę ewidentnie radosna. Trudno się dziwić. Mieli okazję spędzić ten wyjątkowy wieczór wspólnie, nawet jeśli Marina była tego dnia w pracy. Zobacz zdjęcia, jak Wojciech Szczęsny zaskoczył Marinę podczas Sylwestra Marzeń w TVP.

Sylwester Marzeń w TVP pobił rekord oglądalności

Sylwester Marzeń w TVP miał cieszyć się rekordową oglądalnością 6,4 miliona widzów. Wynik został przekazany przez samą Telewizję Polską. To największy wynik od czasu prowadzenia pomiarów według modelu tak zwanej oglądalności rzeczywistej w 2017 roku. W 2021 roku oglądalność Sylwestra Marzeń z Dwójką wyniosła 6,1 miliona osób.

W samym Zakopanem podczas Sylwestra Marzeń w TVP bawiło się 45 tysięcy fanów. Na scenie oprócz Mariny pojawili się m.in. Black Eyed Peas, Sara James, Sławomir i Kajra czy Zenek Martyniuk z zespołem.

