Tak sylwestra spędzi Wojciech Szczęsny. Wielkie poświęcenie dla żony. Podróż do Zakopanego w ostatniej chwili

Zmuszą Polaka do powrotu do Rosji?! Niepokojące doniesienia, wszystko z jednego powodu

Wystrzały fajerwerków, szampańska zabawa, tańce i nie tylko - z takimi rzeczami wszystkim kojarzy się sylwestrowa noc. Cały świat świętuje koniec starego, 2022 roku i wejście w nowy rok. Wielu Polaków spędzi go przed telewizorami, a spore grono wybierze jak co roku Sylwestra w TVP. Wśród gwiazd, które pojawią się na scenie będzie Marina, piosenkarka, a prywatnie żona Wojciecha Szczęsnego. Jak mówiła w "Super Expressie" jeszcze w trakcie trwania mundialu, w Zakopanem wykona swój mundialowy hit "This is the moment".

Sylwester w TVP: Szczęsny przyleci do Zakopanego!

Wojciech Szczęsny musiał wrócić do Turynu z powodu treningów. Polski bramkarz uczestniczył w jednostkach treningowych Juventusu. Wiele osób nie wyobraża sobie spędzenia tego wyjątkowego dnia bez ukochanej. I ewidentnie do tego grona należy także Szczęsny, który zdecydował się na duże poświęcenie. Dla ukochanej jest jednak gotów zrobić naprawdę dużo.

Jak udało się dowiedzieć "Super Expressowi", Szczęsny ma wrócić późnym popołudniem do Polski, by z Zakopanego podziwiać występ swojej ukochanej i razem z nią wejść w Nowy Rok. Specjalnie dla Mariny pokona tysiące kilometrów. To musi być prawdziwa miłość!

Marina przed Polska - Argentyna: Po obronie Wojtka leciały mi łzy!

Sylwester w TVP: Kto wystąpi?

Kto wystąpi podczas Sylwestra w TVP? Oprócz Mariny, wśród gwiazd będzie znany zespół Black Eyed Peas. Nie zabraknie także Zenka Martyniuka, zespołu Boys, Edyty Górniak, Justyny Steczkowskiej czy Viki Gabor.

"Sylwester Marzeń", bo pod taką nazwą odbędzie się tegoroczna impreza, rozpocznie się około godziny 20:00.