Mistrzostwa Europy w Polsce?! PZPN potwierdza, złożył oficjalny wniosek

Zdecydowana większość kibiców doskonale pamięta Euro 2012, które odbyło się w Polsce i Ukrainie. Ta impreza była przełomowa dla polskiej piłki, a PZPN chciałby nawiązać do tego turnieju. Tym razem nie chodzi jednak o najważniejszy międzynarodowy turniej dla piłkarzy, a celem związku stały się mistrzostwa Europy kobiet! Organizacja żeńskiego Euro ma stanowić jeden z kluczowych punktów rozwoju kobiecej piłki nożnej. 2 lutego opublikowano pierwszy w historii dokument dotyczący strategii kobiecego futbolu w Polsce, a już kilka dni później ogłoszono chęć organizacji Euro 2025!

Mistrzostwa Europy w Polsce?! PZPN potwierdza

"UEFA EURO 2025 w Polsce? TAK, TO MOŻLIWE! Polski Związek Piłki Nożnej zgłosił kandydaturę federacji do organizacji mistrzostw Europy kobiet. Decyzję w tej sprawie poznamy już w kwietniu!" - poinformował oficjalny profil związku na Twitterze. Dla Biało-Czerwonych byłaby to historyczna szansa na wzięcie udziału w Euro. Dotychczas jeszcze nigdy nie zakwalifikowały się do tej imprezy. Jeśli to Polska zostanie gospodarzem turnieju, można spodziewać się też rekordu frekwencji na kobiecym meczu.

Dotychczas najwięcej widzów śledziło mecz eliminacji mistrzostw świata z Belgią. Było to tylko 8011 kibiców, a turniej finałowy mistrzostw Europy z pewnością zachęciłby liczniejsze grono. Ostateczna decyzja zapadnie już wkrótce, jednak wcześniej Polki wrócą do gry. W lutym drużyna prowadzona przez Ninę Patalon rozegra dwa towarzyskie mecze ze Szwajcarią.

