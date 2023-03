Występ reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw Europy 2024 był szeroko komentowany przez wielu kibiców i ekspertów. Pierwszy mecz przegrany z Czechami (1:3) był tragiczny w wykonaniu naszej drużyny, która straciła dwie bramki w niespełna trzy minuty! Nikt nie miał litości dla kadry Fernando Santosa. Ostro z zespołem rozprawiła się także Ewa Piątkowska, była mistrzyni świata w boksie. Pięściarka stwierdziła, że... trzeba rozwiązać kadrę.

Joanna Jędrzejczyk wróciła z wakacji w Turcji i w pochmurnej Polsce poczuła lato. Odsłoniła brzuch w Warszawie

Ewa Piątkowska szokuje: To tragiczny twór, który powinien zostać rozwiązany

Dziennikarz TVP Sport, który prowadził program nie wierzył w to, co słyszy, ale Ewa Piątkowska nie ukrywała, że nie żartuje.

- Uważam, że reprezentacja Polski w piłce nożnej to jest jakiś tragiczny twór, który powinien zostać rozwiązany. Występy tej kadry są tragiczne. Tym bardziej, że jest to u nas sport narodowy, są pompowane ogromne pieniądze w piłkę nożną (...) Ci piłkarze reprezentacji w swoich klubach grają dobrze. W dobrych, zagranicznych klubach potrafią grać, a jak założą koszulkę z orzełkiem, to nagle zapominają... - powiedziała Ewa Piątkowska na antenie TVP Sport.

Wypowiedź Ewy Brodnickiej wzbudziła ogromne kontrowersje. Kibice i dziennikarze stawali po dwóch stronach barykady. - Brawa dla tej Pani. Powiedziała głośno i wyraźnie to co myśli wiele osób, ale nie ma odwagi tego przyznać. Wiadomo, że przesadziła z tym "rozwiązaniem", ale co do całej reszty: pełna zgoda. A samo jej hejtowanie i obrażanie jest słabe jak sprint Bielika - napisał jeden z użytkowników Twittera. - Większego populizmu nie można było strzelić? - stwierdził z kolei pan Adam.

Co myślisz o zdaniu Ewy Piątkowskiej? Zagłosuj w naszej sondzie!

Sonda Czy Ewa Piątkowska ma rację, co do reprezentacji narodowej? Tak, kadrę trzeba rozwiązać! Trochę przesadziła, ale ma dużo racji Nie, nie ma racji

Kim jest Ewa Piątkowska?

Ewa Piątkowska to jedna z najbardziej utytułowanych polskich pięściarek. Piątkowska była mistrzynią świata organizacji WBC oraz mistrzynią Europy EBU. Stoczyła siedemnaście zawodowych pojedynków, z których wygrała aż szesnaście.

Ostatnio zadebiutowała w formule MMA na jednej z freak-fightowych gal. Na PRIME Show MMA wygrała z Anną Andrzejewską.

Memy po Czechy - Polska. Blamaż w Pradze