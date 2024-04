Na jaw wyszły nieprawdopodobne fakty na temat Probierza. Ciężko uwierzyć, ilu zawodników obserwuje, liczba powala

Reprezentant Polski na celowniku giganta! To byłby prawdziwy hit, media donoszą o wielkim transferze!

Michał Probierz ma przed sobą bardzo ważne zadanie. Selekcjoner musi wybrać drużynę, która będzie walczyć na mistrzostwach Europy w piłkę nożną. O procesie selekcji trener powiedział w rozmowie z "Łączy nas Piłka", ilu zawodników chodzi mu po głowie. Okazuje się, że liczba ta jest piorunująca.

Michał Probierz szuka piłkarzy na EURO. Liczba zawodników jest powalająca

Jak powiedział Probierz w rozmowie z "Łączy nas Piłka", liczba zawodników, którym obserwuje się wraz ze sztabem jest naprawdę bardzo duża. Mówimy o przypatrywaniu się aż 114 zawodnikom. Jak przekonuje selekcjoner, każdy z tej grupy ma szansę na to, aby zakwalfikować się do drużyny, która pojedzie do Niemiec na finały mistrzostw Europy.

- Muszę się wyleczyć i trochę odpocząć. Reszta sztabu miała już swoje wyjazdy i obserwacje. Teraz przed nami końcowy etap selekcji. Nie da się zamknąć na nikogo. Mamy 114 zawodników, których obserwujemy. Każdy z nich ma szansę załapać się na EURO - powiedział Probierz w rozmowie z portalem "Łączy Nas Piłka".

Michał Probierz w rozmowie z portalem powiedzział także o wielkim wsparciu, jakie dostaje na każdym kroku od kibiców reprezentacji Polski. Jak mówi selekcjoner, trzeba być świadomym poziomu ciężkości grupy, w której grają Polacy, ale także gruntem jest to, aby nie obawiać się nikogo.

- Chciałbym podziękować kibicom za wsparcie. Obyśmy nie napompowali tego balonu nie wiadomo jak. Pojedziemy tam świadomi, jaką mamy grupę, ale też wiemy, że nie mamy prawa nikogo się obawiać. Jeżeli będziemy odpowiednio nastawieni w głowie, to będziemy dobrze grali - mówił Probierz.

