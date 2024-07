Nagłe informacje w sprawie Arkadiusza Milika! Polak znalazł się na celowniku, transfer już niebawem?

Łzy lecą po poliku po słowach reprezentanta Polski. To już koniec, zwrócił się do fanów z poruszającymi słowami

Będziemy świadkami bardzo ciekawego transferu Arkadiusza Milika? Zawodnik Juventusu Turyn co prawda pełni funkcję zmiennika w "Starej Damie", ale nie zamierza zmieniać otoczenia. Mimo to, o napastnika ma pytać bardzo znany klub, który chce odbudowywać swoją potęgę w ligowych rozgrywkach. Czy ta propozycja przypadnie do gustu piłkarzowi i już niebawem zobaczymy go w nowych barwach?

Arkadiusz Milik będzie bohaterem ciekawego transferu? Podano nazwę klubu!

Mimo że Arkadiusz Milik w tym sezonie był zmiennikiem w Juventusie Turyn, to mówił wprost, że bardzo podoba mu się w klubie i nie chciałby odchodzić z niego przed końcem umowy. Taki układ ma także odpowiadać przedstawicielom klubu, którzy są zadowoleni z Polaka i z jego występów. Niespodziewanie jednak, do Milika miała dotrzeć oferta z Besiktasu Stambuł, o czym na mediach społecznościowych poinformował turecki dziennikarz Kartal Yigit. Jak donosi przedstawiciel tamtejszych mediów, klub miał nawet kontaktować się bezpośrednio z otoczeniem zawodnika.

Problemem przy transferze może być jednak sam Juventus, który nie chce oddawać Polaka do Turcji. Innym pomysłem dla "Orłów" ma być więc sprowadzenie Adama Buksy, który zaliczył dobry sezon w lidze tureckiej.