Stan krytyczny

Najnowsze informacje o stanie Franciszka Smudy. Komplikacje po poważnym zabiegu. Leży pod tlenem

We wtorek polskie media obiegły fatalne wieści o stanie zdrowia Franciszka Smudy. Były selekcjoner reprezentacji Polski w stanie krytycznym trafił do szpitala i walczy z nowotworem krwi. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał "Fakt", który ustalił, co dzieje się z 76-latkiem. Smuda przeszedł kilka tygodni temu przeszczep szpiku kostnego, po którym wystąpiły komplikacje. Od kilku dni leży pod tlenem i praktycznie nie ma z nim kontaktu.