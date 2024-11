Najlepsze memy po Portugalia - Polska. Internauci ostro po meczu!

Niestety, reprezentacja Polski nie zaliczyła najlepszego rezultatu przeciwko kadrze Portugalii. Z drużyną mistrzów Europy z 2016 roku reprezentacja kraju odniosła kolejną porażkę w Lidze Narodów, kończąc spotkanie na 1:5. Mimo że Polacy mieli szanse w starciu i dobre momenty w trakcie gry, to ostatecznie Cristiano Ronaldo i jego koledzy okazali się po prostu lepsi. Występ drużyny Michała Probierza został tradycyjnie podsumowany przez internautów, którzy nie szczędzili litości zawodnikom reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski przegrała z Portugalią. Memy internautów rozbawią każdego!

Portugalczycy zwyciężyli z Polakami 5:1 po bramkach Rafaela Leao, dwukrotnie Cristiano Ronaldo i Bruno Fernandesa i Pedro Neto a dla Polaków strzelił Marczuk. Był to klasyczny mecz dwóch połów - w pierwszej odsłonie meczu "Biało-Czerwoni" pokazywali ambitną, dobrą grę i wydawało się, że drużyna złożona z gwiazd europejskiego i światowego futbolu jest do ogrania. Tak się jednak nie stało. Mimo to humor dopisywał polskim internautom, którzy pokazali swoje poczucie humoru w memach publikowanych na mediach społecznościowych.

