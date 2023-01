Narzeczona Cristiano Ronaldo rugała publicznie Fernando Santosa. Georgina Rodriguez nie miała dla niego litości

Wybór selekcjonera reprezentacji Polski budził wiele emocji w naszym kraju. Choć wydawało się, że na sam koniec Cezary Kulesza wybiera między Vladimirem Petkoviciem i Paulo Bento, prawda okazała się zgoła inna. Jeszcze do niedawna wydawało się, że to Bento przejmie kadrę, ale w ostatniej chwili okazało się, że będzie to inny Portugalczyk – Fernando Santos. Santos, podobnie jak Bento, stał się dostępny po mistrzostwach świata w Katarze. Prowadzona przez Santosa reprezentacja Portugalii przegrała w ćwierćfinale z Marokiem. Właśnie po tym meczu głos w sprawie gry reprezentacji zabrała partnerka największej gwiazdy tego kraju, Cristiano Ronaldo, która bardzo ostro wypowiedziała się na temat portugalskiego szkoleniowca.

Fernando Santos usłyszał wiele gorzkich słów od partnerki swojego piłkarza

Fani postrzegali mistrzostwa świata jako ostatnie starcie dwóch legendarnych już piłkarzy – Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Wielu marzyło, że spotkają się nawet w finale, choć obie drużyny w fazie grupowej mistrzostw nie zachwycały. Martwiła przede wszystkim forma Portugalii, gdzie Santos postanowił nawet... sadzać Ronaldo na ławce rezerwowych! Po rozbiciu 6:1 Szwajcarii w 1/8 finału mistrzostw wydawało się, że Portugalczycy znaleźli swój rytm i faktycznie mogą dotrzeć do finału, ale zatrzymali się już na kolejnej przeszkodzie – fenomenalnej reprezentacji Maroka.

Winą za porażkę na mistrzostwach świata wielu oskarżyło właśnie Santosa, który postanowił zrezygnować z Cristiano Ronaldo w pierwszym składzie. Należy jednak przyznać, że wielki gwiazdor nie był ostatnio w dobrej formie i Santos podjął być może dobrą, a na pewno niezwykle odważną decyzję o tym, żeby posadzić go na ławce. Za wpuszczenie go na plac gry w starciu z Marokiem dopiero w 51. minucie na Santosa spadła mocna krytyka ze strony partnerki piłkarza, Georginy Rodriguez.

– Dzisiaj twój przyjaciel i trener podjął złą decyzję. Ten przyjaciel, dla którego masz tyle słów podziwu i szacunku. Ten sam, który wpuścił cię na boisko i widział, jak wszystko się zmieniło, ale było już za późno. Nie można lekceważyć najlepszego gracza na świecie, swojej najpotężniejszej broni. Tym bardziej nie należy stawać w obronie tych, którzy na to nie zasługują. Życie daje nam lekcje. Dziś nie przegraliśmy, dziś się uczyliśmy. Podziwiamy cię - napisała Georgina Rodriguez w relacji na swoim profilu na Instagramie pod zdjęciem swojego ukochanego.