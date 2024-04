Nie możemy uwierzyć w to, co stało się z ciałem Celii Krychowiak. Drastyczna przemiana, przecieraliśmy oczy ze zdumienia

Grzegorz Krychowiak nie poddał się, podczas kariery zadbał o wykształcenie. Ukończył studia wyższe, ten fach ma już w ręku, namówił go do tego ojciec!

Wielka zmiana u Celii Krychowiak

Grzegorz Krychowiak w ostatnim czasie nie znajdował się na pierwszych stronach gazet, a z pewnością nie ze względów sportowych. Trudno się dziwić, ponieważ w 2022 roku trafił do ligi saudyjskiej – najpierw na wypożyczenie do Al-Shabab, a rok później na stałe do Abha FC. Po zmianie selekcjonera ogłosił również koniec kariery reprezentacyjnej. O wiele głośniej było o jego konflikcie z lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim. O ile u samego Krychowiaka jakoś niewiele się zmieniło w ostatnim czasie, to jego żona przeszła prawdziwą metamorfozę.

Ciało Celii Krychowiak wygląda niewiarygodnie. Co za zmiana

Celia Krychowiak była jedną z popularniejszych WAG reprezentacji Polski. Modelka zachwycała fanów swoją urodą, którą chętnie prezentowała nie tylko w profesjonalnych sesjach zdjęciowych przy okazji promowania ubrań własnej marki, ale też publikując prywatne zdjęcia m.in. na Instagramie. Krychowiakowie chętnie chwalą się różnymi wyjazdami na urlopy, a tak nierzadko Celia Krychowiak pozowała w skąpym bikini. Już wcześniej widać było, że żona Grzegorza Krychowiaka mocno zaangażowała się w treningi na siłowni. Teraz jednak zmiana jest aż nadto widoczna!

Żona Grzegorza Krychowiaka napinała wszystkie mięśnie przed kamerą. Niezwykły widok

Celia Krychowiak właśnie opublikowała wideo, na którym właśnie w stroju kąpielowym pozuje przed obiektywem i z różnych stron prezentuje swoje umięśnione, wręcz wyżyłowane ciało! Zdaje się, jakby zostało na nim już niewiele tłuszczu, za to bardzo odznaczają się mięśnie – czy to na nogach, brzuchu czy rękach. Taka zmiana z pewnością może zaskoczyć wielu fanów, jednak w znacznej przewadze komentujący zachwycają się wyglądem żony Grzegorza Krychowiaka. Powyżej znajdziecie galerię ze zdjęciami Celii Krychowiak.