Nie żyje kolega reprezentantów Polski w piłce nożnej. Miał zaledwie 25 lat

Angielski piłkarz Charlotte FC Anton Walkes, klubowy kolega Kamila Jóźwiaka, Jana Sobocińskiego i Karola Świderskiego, zginął w wypadku łodzi nieopodal wybrzeży Miami. Wychowanek Tottenhamu Hotspur miał 25 lat.Lokalne władze poinformowały, że do zderzenia dwóch łodzi doszło w środę. Jedną z nich kierował Walkes, a po wypadku znaleziono go nieprzytomnego i nie udało się go uratować.

Odwołano mecz Charlotte FC. Nie żyje piłkarz

25-letni obrońca przygotowywał się do swojego drugiego sezonu w barwach Charlotte FC. Drużyna przyjechała 9 stycznia na zgrupowanie do Fort Lauderdale, gdzie w sobotę miała rozegrać sparing z St. Louis. Po śmierci piłkarza mecz odwołano. "Wszyscy w klubie są zdruzgotani po tragicznej śmierci Antona Walkesa. Był wspaniałym synem, ojcem, partnerem, kolegą z drużyny, a jego radosne podejście do życia urzekało każdego, kto go spotkał" - powiedział właściciel klubu David Tepper.

Reprezentanci Polski to piłkarze Charlotte FC

Walkes grał w Charlotte od początku sezonu 2022. Rozegrał 23 spotkania w barwach tego klubu w lidze MLS. Piłkarzami Charlotte FC są Karol Świderski, Jan Sobociński i Kamil Jóźwiak.

