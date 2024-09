Niepokojące obrazki z Lewandowskim. Kontuzja? Usiadł na murawie, a potem zszedł z grymasem bólu

Szalony mecz Polaków w Szkocji! Z nieba do piekła i z powrotem! Zalewski bohaterem biało-czerwonych!

Co za mecz!

Dwa gole do przerwy, a potem stało się to...

W pierwszej połowie Biało-czerwoni dwa razy zaskoczyli obronę gospodarzy. Najpierw piłkę w środku pola przejął Kacper Urbański, potem trafiła do Sebastiana Szymańskiego. Pomocnik Fenerbahce Stambuł zdecydował się na strzał z dystansu. Futbolówka odbiła się od słupka i wpadła do siatki wyspiarzy. Później sędzia podyktował rzut karny dla Polski za faul na Nikoli Zalewskim. Jedenastkę pewnie wykorzystał Robert Lewandowski. Kapitan zmylił bramkarza Szkotów. To jego gol numer 84 w kadrze. Niestety, w drugiej połowie daliśmy sobie wydrzeć dwubramkowe prowadzenie.

Przebudzenie Sebastiana Szymańskiego ze Szkocją! Na takiego gola czekaliśmy naprawdę długo

Problemy Lewego w Glasgow

Ale to nie koniec złych wiadomości, bo były też niepokojące obrazki z kapitanem drużyny narodowej. W pewnym momencie Robert Lewandowski usiadł na murawie. Po chwili wstał, ale trener Michał Probierz zdecydował się na zmianę. Lewy zszedł z boiska z grymasem bólu. Pokazywał selekcjonerowi, że odczuwa ból w szyi. W niedzielę Polska zagra z Chorwacją w Osijek w drugim meczu Ligi Narodów. Czy Lewandowski będzie do dyspozycji szkoleniowca? W doliczonym czasie znów błysnął Nicola Zalewski. Wywalczył rzut karny, którego następnie wykorzystał i zapewnił nam zwycięstwo 3:2.

Piotr Czachowski o zadziornych Szkotach, na to liczy w Glasgow. Przypomniał mecz z wyspiarzami sprzed lat, co za gol! [WIDEO]

𝐓𝐀𝐊 𝐉𝐄𝐒𝐓 ❗ Drugi gol dla reprezentacji Polski 🇵🇱𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐋𝐞𝐰𝐚𝐧𝐝𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢 trafia z rzutu karnego 💪🔴 📲 Oglądaj #SCOPOL online ▶️ https://t.co/22WHu0eKS0 pic.twitter.com/KrsKqo1ynb— TVP SPORT (@sport_tvppl) September 5, 2024

