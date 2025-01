i Autor: cyfrasport Michał Probierz, Roberto Martinez

W poszukiwaniu natchnienia?

Niespodziewana wyprawa Michała Probierza. PZPN ujawnił, z kim selekcjoner spotkał się w wolnym czasie

Dziesięć tygodni pozostało do pierwszego meczu Biało-Czerwonych w eliminacjach mistrzostw świata 2026. 21 marca podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Litwą, trzy dni później – z Maltą. Selekcjoner ma więc nieco czasu, by śledzić występy kadrowiczów z zagranicznych klubów w ligach, które grają bez zimowej przerwy. Na razie jednak wybrał się do kraju, w którym… praktycznie nie ma kandydatów do gry z „orzełkiem”.