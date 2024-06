i Autor: Cyfra Sport Michał Probierz

Selekcjoner bez porażki

Niewiarygodne osiągnięcie Michała Probierza o krok. Wpisze się w historię polskiego futbolu?

W poniedziałkowy wieczór (20.45, transmisja w TVP 1) piłkarska reprezentacja Polski zagra ostatni przed wylotem do Niemiec na EURO mecz kontrolny. Rywalem będzie inny uczestnik finałów ME, Turcja. To będzie ósme spotkanie Michała Probierza w roli selekcjonera Biało-Czerwonych. Żadnego z dotychczasowych nie przegrał; po piątkowej wygranej z Ukrainą ma na koncie cztery wygrane i trzy remisy. Jeżeli Polacy nie dadzą się pokonać Turkom, Probierz zostanie absolutnym rekordzistą w ponadstuletnich dziejach naszej drużyny narodowej!