Nieznane fakty z życia Roberta Lewandowskiego wyjdą na światło dzienne. To może być wielki hit!

Film ujawnia wyjątkową drogę, jaką przebył młody człowiek z małego miasta w Polsce, aby stać się jednym z najlepszych napastników swoich czasów, jak również pokazuje zmianę jego sposobu myślenia i to, jak przekroczył granice futbolu swoimi występami na boisku i zachowaniem poza nim. Dokument przedstawia wiele aspektów życia Lewandowskiego, w tym jego młode lata, miłość do rodziny i przyjaciół, a także jego niezachwianą etykę pracy, poświęcenie oraz wzloty i upadki towarzyszące mu w drodze do sukcesu zawodowego.

Dokument składa się z rozmów z Lewandowskim oraz ze światowej klasy piłkarzami, trenerami i innymi sportowcami, takimi jak Xavi Hernandez, Thierry Henry, Jürgen Klopp i Zbigniew Boniek, a także z jego żoną Anną Lewandowską, rodziną i bliskimi przyjaciółmi. Poprzez ekskluzywne wywiady film przedstawia nieznany dotąd obraz początków kariery Lewandowskiego w Polsce, jego wzrost popularności w takich klubach jak Borussia Dortmund i Bayern Monachium oraz jego rolę w drużynie jako dominującego strzelca i kapitana reprezentacji narodowej. Obraz obejmuje również transfer Lewandowskiego do FC Barcelony i przedstawia, jak ten ruch był postrzegany przez ekspertów i fanów, dodając własną perspektywę piłkarza i powody jego decyzji.

„Piłka nożna jest moją pasją, futbol stał się dla mnie sposobem na spełnienie marzeń. Chciałbym, aby moja historia była inspiracją dla młodych ludzi, aby zobaczyli, że nie ma rzeczy niemożliwych, a każdy cel można osiągnąć” – mówi Robert Lewandowski. „Film opowiada o ludziach, trenerach, kolegach, ale przede wszystkim o bliskich mi osobach, rodzinie i przyjaciołach, którzy stanowią ważną część mojej kariery, towarzysząc mi nie tylko w chwilach radości, ale także wspierając mnie w trudnych momentach”.

„Robert Lewandowski jest światową ikoną sportu” – powiedział Dan Grabiner, szef produkcji własnych Prime Video w Wielkiej Brytanii i Europie Północnej. „Cieszymy się, że naszą ofertę polskich produkcji własnych otwiera ten intymny portret żywej legendy”.

„Praca z Robertem Lewandowskim i zespołem Amazon Prime była niewątpliwie inspirującym, wymagającym, a czasem zaskakującym procesem, którego efektem jest jedyny wyjątkowy dokument” – mówi Kacper Sawicki, założyciel i partner zarządzający Papaya Films. „Jako Papaya jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy być częścią tego projektu. Unikalny koncept, świetna historia i najlepsi partnerzy – to wszystko zaowocowało filmem, który zapewni zarówno rozrywkę, jak i inspirację widzom w Polsce i za granicą.”

Lewandowski – Nieznany został wyprodukowany przez wielokrotnie nagradzany dom produkcyjny Papaya Films i wyreżyserowany przez Macieja Kowalczuka. Produkcja dołącza do oferty polskich tytułów już dostępnych na Amazon Prime, takich jak: Small World, Apokawixa, Nie cudzołóż i nie kradnij, a także globalnych produkcji własnych Amazon, takich jak: Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, Tom Clancy's Jack Ryan, The Grand Tour oraz The Boys. Film uzupełnia kolekcję dokumentów sportowych dostępnych w Amazon Prime na wyłączność, w tym: Wszystko albo nic: Arsenal, Wszystko albo nic: Tottenham Hotspur, Wszystko albo nic: Manchester City, Inside Borussia Dortumund, El Corazón de Sergio Ramos, Rooney, Rio Ferdinand: Tipping Point, Sir Alex Ferguson: Never Give In oraz Andy Murray: Walka o powrót.

Subskrybenci Amazon Prime będą mogli oglądać dokument o Lewandowskim w dowolnym miejscu i czasie w aplikacji Prime Video na telewizory smart, urządzenia mobilne, Fire TV, Fire TV stick, tablety Fire, konsole do gier, a także online na stronie www.primevideo.com. W aplikacji Prime Video widzowie mogą pobierać odcinki na swoje urządzenia mobilne i tablety i oglądać je w dowolnym miejscu w trybie offline bez dodatkowych opłat. Prime Video jest dostępny w Polsce bez dodatkowych opłat w ramach subskrypcji Amazon Prime za jedyne 49 złotych rocznie lub 10,99 złotych miesięcznie.

