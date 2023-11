Nocna zmiana w reprezentacji Polski. Michał Probierz zaskoczył wszystkich tuż przed zgrupowaniem, wymienił trzech piłkarzy

Reprezentacja Polski wciąż ma szansę na bezpośredni awans na EURO 2024, ale musi oglądać się na innych. Warunkiem absolutnie podstawowym jest, aby Polska pokonała Czechów w meczu, który odbędzie się w piątek, 17 listopada. Do tego Czesi nie mogą wygrać z Mołdawią w swoim ostatnim meczu eliminacyjnym, ale to też nie koniec warunków – bo Mołdawia nie może w meczach z Albanią (17.11) i Czechami (20.11) zdobyć 4 lub więcej punktów. Przykładowo, aby Polacy awansowali, to Mołdawia musi przegrać z Albanią, a potem wygrać lub zremisować z Czechami, a Biało-Czerwoni muszą pokonać Czechów. Warunków sporo, ale mówi się, że nadzieja umiera ostatnia. Niestety, dla kilku zawodników nadzieja na występy właśnie zgasła z powodu urazów, jakich nabawili się w trakcie gry w klubach. Selekcjoner o zmianach w kadrze poinformował dopiero w niedzielę po godzinie 23!

Późne wieści z PZPN. Trzy zmiany na liście powołanych

Ogromny pech spotkał przede wszystkim Adriana Benedyczaka, który zapracował sobie na powołanie dobrą grą w Parmie i niewykluczone, że miałby okazję zadebiutować w kadrze – jeśli nie w meczu z Czechami, to w towarzyskim starciu z Łotwą. Ale kontuzje nie ominęły także innych, którzy już mieli okazję zagrać w dorosłej kadrzy – Patryka Dziczka i Matty'ego Casha.

Z pewnością strata Casha może być bolesna, bo to najlepszy zawodnik z wymienionej trójki i będący ostatnio w bardzo dobrej formie. Michał Probierz upodobał sobie późne ogłaszanie decyzji - znów ogłosił powołania dopiero po meczach w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Teraz również zmiany postanowił ogłosić tuż przed dwunastą w nocy, w niedzielę, 12 listopada. W miejsce wymienionej wyżej trójki selekcjoner powołał Tymoteusza Puchacza, Mateusza Łęgowskiego i Karola Struskiego. Dla zawodnika 1.FC Kaiserslautern to powrót do kadry po kilku miesiącach nieobecności i szansa na pierwszy występ po ponad roku, Łęgowski (Salernitana) także miał okazję już zadebiutować (we wrześniu 2022 u Michniewicza), a powoływany był także przez Santosa. Struski (Aris Limassol) natomiast jest jedynym z tego grona, który jeszcze nie miał okazji wystąpić w seniorskiej kadrze.

