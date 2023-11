Michał Probierz zaskoczył powołaniami! Selekcjoner reprezentacji Polski znowu to zrobił, mamy pełną listę

Co za zwrot w sprawie Paulo Sousy! Może trenować zdobywcę Złotej Piłki, prawdziwa sensacja!

Przed ostatnim zgrupowaniem reprezentacji Polski, kiedy to biało-czerwoni walczyli z Wyspami Owczymi oraz Mołdawią, Michał Probierz postanowił nie czekać do ostatniego dnia, tylko podać listę powołanych tuż po zakończeniu meczów polskich drużyn w europejskich pucharach. Jak się okazuje, tym razem nie jest inaczej. W czwartek 9 listopada Legia podejmowała u siebie Zrinsjki, a Raków grał na wyjeździe ze Sportingiem. Kiedy tylko zakończyło się spotkanie mistrzów Polski, selekcjoner reprezentacji Polski postanowił dać zielone światło do opublikowania listy powołanych.

Bramkarze: Szczęsny, Skorupski, Bułka

Obrońcy: Bednarek, Bochniewicz, Peda, Wdowik, Cash, Wieteska, Kędziora, Kiwior

Pomocnicy: Benedyczak, D. Szymański, S. Szymański, Frankowski, Wszołek, Grosicki, Zalewski, Piotrowski, Zieliński, Slisz

Napastnicy: Buksa, Lewandowski, Świderski

Spotkanie Polska - Czechy, które odbędzie się 17 listopada na PGE Narodowym będzie ostatnim spotkaniem, jakie biało-czerwoni zagrają w ramach eliminacji do nadchodzących mistrzostw Europy 2024. Obecnie podopieczni Michała Probierza zajmują 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów, a Czesi są tuż nad nami, mając na swoim koncie o jedno oczko więcej. Biało-czerwoni mimo wszystko i tak będą walczyć z Czechami o pełną pulę, więc nie dziwi fakt, że Michał Probierz postanowił powołać wszystkich swoich najlepszych zawodników.

🆕 POWOŁANIASelekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił listę powołanych zawodników na mecze z:✅ Czechami w kw. do mistrzostw Europy (17.11., 20:45, PGE Narodowy),✅ Łotwą w spotkaniu towarzyskim (21.11., 20:45, PGE Narodowy).<KLIK, KLIK W GRAFIKĘ> 👀⤵️ pic.twitter.com/km8FSVIH60 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 9, 2023