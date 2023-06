Obrzydliwe słowa Krystiana Bielika. Reprezentant Polski chamsko odpowiedział kibicowi, usuwał wpis w pośpiechu. W sieci wrze

Krystian Bielik przez lata był wielką nadzieją reprezentacji Polski jeśli chodzi o pozycję środkowego pomocnika. Bielik jako młody piłkarz trafił do Arsenalu i wróżono mu wielką karierę, na którą potencjał piłkarski niewątpliwie miał, jednak jego plany pokrzyżowały przede wszystkim kontuzje, które nie pozwalały mu rozgrywać pełnych sezonów na najwyższych poziomach. 25-latek wciąż może być ważnym zawodnikiem kadry, ale mało kto liczy, że może być następcą Krychowiaka z najlepszych lat – Bielik grał w zeszłym sezonie na zapleczu Premier League, a w jego wieku Krychowiak miał już w kieszeni zwycięstwo w Lidze Europy z Sevillą. Bielik był jednym z zawodników, którzy znaleźli się w kadrze Fernando Santosa na mecz z Mołdawią, ale na boisku się nie pojawił. Mimo że nie miał okazji skompromitować się na boisku, postanowił zrobić to poza nim, chamsko odpowiadając jednemu z kibiców.

Obrzydliwe słowa Krystiana Bielika. Reprezentant Polski chamsko odpowiedział kibicowi

Wszystko wydarzyło się na Instagramie pod postem Kamila Grosickiego, który udostępnił zdjęcie jak spędza wolny czas z Kamilem Glikiem, czyli innym niepowołanym na czerwcowe zgrupowanie piłkarzem. Zaczęło się niewinnie – Bielik skomentował zdjęcie kolegów z kadry krótkim „Zabawa lalala”. Fani szybko postanowili uszczypliwie skomentować słowa pomocnika Derby County, wypominając mu kiepski występ na mundialu oraz wpadkę kadry w Kiszyniowie. „Zabawę to miałeś, jak wracałeś za piłką na MŚ” brzmiał jeden z komentarzy.

Choć z pewnością nie było to miłe, to na pewno nie było też wulgarne i odnosiło się jedynie do gry Bielika i reprezentacji. Jego odpowiedź natomiast to poziom niewychowanych dzieci z podstawówki – zabawe to mialem z twoja matka na kwadracie (pisownia oryginalna) – odpowiedział chamsko Krystian Bielik. Obrzydliwe słowa skierowanego przez niego do jednego z kibiców zostały szybko usunięte przez samego piłkarza, jednak miał on pecha – wielu użytkowników Instagrama zdołało zrobić już zrzuty ekranu, a jeden z nich prezentujemy poniżej.

i Autor: Instagram Krystian Bielik