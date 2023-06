Oceniamy piłkarzy po meczu Mołdawia - Polska. Na inne noty nie zasługują, kompletny dramat

Robert Lewandowski wściekły po blamażu z Mołdawią. Wyrzucił to z siebie

Zbigniew Boniek nie wytrzymał po kompromitującym meczu Mołdawia - Polska! To już było za dużo, mocny wpis

To była jedna z największych kompromitacji reprezentacji Polski w ostatnich latach! Biało-czerwoni po dramatycznym meczu przegrali z Mołdawią 2:3! Wstyd panie Santos, wstyd cała drużyno! Szanse na Euro 2024 wciąż są, ale z taką grą lepiej wcale nie jechać... Oto oceny, jakie wystawiliśmy naszym piłkarzom po tej klęsce.

Wojciech Szczęsny - 1

Z Niemcami nas wybronił, tutaj nie dał nic, ekstra. Nic, co pozwoliłoby uniknąć tej kompromitacji.

Tomasz Kędziora - 1

Kolejny, który z Niemcami grał nieźle, a w Mołdawii się zbłaźnił. Dramatyczny występ, drugi gol jest jego imienia.

Jan Bednarek - 1

Kreowany na nowego przywódcę defensywy po Kamilu Gliku. Niestety, przy Gliku to on wygląda jak kot przy tygrysie.

Jakub Kiwior - 1

W pierwszej połowie grał dobrze, ale co z tego? Po przerwie wraz z kolegami wszystko zaprzepaścił: był wolny, osowiały, wystraszony.

Przemysław Frankowski - 1

To on zaczął akcję bramkową przy pierwszym golu dla Polaków. Potem kompletnie zgasł, aż Santos zdjął go z boiska.

Damian Szymański - 1

Starał się, ale skoro nie udało mu się zabezpieczyć środka boiska w meczu z Mołdawią, to może zająłby się hodowlą jedwabników?

Piotr Zieliński - 1

Masakra. Facet, na którego tak liczymy, traci piłkę na własnej połowie, rywale strzelają kontaktowego gola i podłączają się do prądu.

Sebastian Szymański - 1

W drugiej połowie powinien był wykorzystać podanie od Kamińskiego i „zabić” mecz na 3:1. Nie zrobił tego.

Nicola Zalewski - 1

Był aktywny i chętny do gry, ale w pierwszej połowie. Po przerwie była mizeria i szybko zszedł z boiska. Potem zaczął się koszmar.

Robert Lewandowski - 1

Normalnie po golu i asyście byśmy Roberta wychwalali. Dziś jednak, jako kapitan jest twarzą tej kompromitacji. Nie umiał wstrząsnąć zespołem.

Arkadiusz Milik - 1

Strzelił pierwszego gola w kadrze od półtora roku, grał całkiem nieźle, ale co z tego? Dostosował się do zespołu i zbłaźnił się razem z nim.

Od 64. min Bartosz Bereszyński - 1

Zmienił Frankowskiego i zagrał jeszcze gorzej. Dramat w trzech aktach, przepraszam, golach.

Od 64. min Jakub Kamiński - 1

Mógł zamknąć mecz, ale zamiast strzelać, podawał do Frankowskiego. Głupi błąd.

Od 73. min Karol Świderski i od 83. min Karol Linetty grali krótko i nic nie zdziałali. Bez oceny

Trener Fernando Santos - 1

Odmładzanie zespołu wychodzi tak, jak wszyscy widzieli. Jego zmiany nic nie dały, wręcz przeciwnie – po ich przeprowadzeniu gra się zepsuła.

