Oceniamy Polaków po horrorze z Chorwacją. Zalewski i Zieliński nie zawodzą, a obrona dalej swoje...

Reprezentacja Polski wyrwała punkt Chorwatom! Biało-czerwoni walczyli do końca, co za dramaturgia!

Marcin Bułka - 3

Pewnie ma do siebie pretensje za stratę trzeciej bramki, gdy piłka po strzale Baturiny przeszła pod jego nogami. Oczywiście nie zabrakło kilku świetnych interwencji.

Paweł Dawidowicz - 1

Asysta drugiego stopnia... przy golu dla Chorwacji. Pod koniec pierwszej połowy złapał uraz i zastąpił go Kamil Piątkowski. Ta zmiana i tak była nieunikniona, zapewne już w przerwie.

Jakub Kiwior - 2

Na początku kilka fajnych wejść z piłką na połowę rywala, ale trudno go ine obwiniać za stratę tych bramek.

Jan Bednarek - 2

Znów najlepszy z obrońców, ale to znów za mało, by tę defensywę trzymać w ryzach. Po przerwie jednak lepiej.

Jakub Moder - 1,5

Słabo. Niestety. Proste straty, jeden odbiór, za którym potem poszła akcja ofensywna Polaków. Widać było, że Jakub Moder jest na peryferiach planów trenera Brighton Fabian Hürzeler.

Sebastian Szymański - 4

Piękny gol na 3:3! Znów aktywny w pressingu, nie tracił piłek i nie załamywał się nieudanymi akcjami. Dużo lepszy niż w meczu z Portugalią. Lepiej współpracował z Zielińskim i Urbańskim

Jakub Kamiński - 2,5

Spektakularnie popsuta "setka" w końcówce pierwszej połowy, wcześniej dobre wejście z piłką w pole karne i celny strzał. Wydawać się może, że jest to lepszy wybór na prawą stronę niż Przemysław Frankowski, ale musi piłkarz Wolfsburga udowodnić to jeszcze mocniej.

Nicola Zalewski - 4

Znów aktywny, znów dryblujący. I skuteczny w polu karnym. Dał sygnał do odrabiania strat w końcówce pierwszej połowy. Świetnie wyprowadzał piłkę pod presją. Kolejny udany mecz piłkarza Romy.

Piotr Zieliński - 4,5

Wspaniała bramka, świetne zachowanie przy drugim golu, gdy na leżąco asystował Zalewskiemu, mając pod sobą legendarnego Lukę Modricia. Dobre 75 minut gwiazdy Interu.

Karol Świderski - 1,5

Najsłabszy w polskiej ofensywie. Fatalna strata w środku pola, gdy zapomniał o piłce, próbując iść z nią do przodu (bez nacisku rywala)

Kacper Urbański - 3,5

W takich meczach zawsze trudno oceniać "Lewego", ale on naprawdę grał dobrze i nie tylko walczył tyłem do bramki. Jego zejścia po piłkę do rozegrania bywały nawet efektowne i potrafiły napędzić akcję.

Rezerwowi:

Kamil Piątkowski - 3,5

Prosta matematyka. Z nim na boisku reprezentacja Polski bramki nie straciła...

Robert Lewandowski - 3,5

Świetne wejście "Lewego". Co tu dużo mówić... W dodatku "wywalczył" czerwoną kartkę Dominika Livakovicia.

Maxi Oyedele - bez oceny

Podobnie jak z Portugalią. Nie za wiele był w stanie wnieść do gry Polaków. Nie ma sensu oceniać.

Michael Ameyaw - bez oceny

Tym razem mniej konkretów po wejściu...

Bartosz Kapustka - bez oceny

Za krótko, aby rozwinąć skrzydła, ale nawet w tym krótkim fragmencie dawał radę.